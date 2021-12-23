Інфіковані "Омікроном" менше звертаються до медиків [ Редактировать ]
Ризик ушпиталення внаслідок зараження штамом "Омікрон" на 40 відсотків нижчий, ніж під час захворювання "Дельтою". Про це повідомило видання "Ґардіан" із посиланням на британських дослідників. Також - за статистикою - інфіковані "Омікроном" загалом на 25 відсотків менше зверталися до медиків. Водночас британські вчені побоюються, що висока заразність штаму "Омікрон" уже незабаром може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я країн по всьОму світу.
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