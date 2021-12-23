Мелодія Різдва. У Львові до цього свята ставляться відповідально, і атмосферу вирішили створити навіть у міському транспорті. Там тепер лунають колядки. Чи до вподоби пасажирам - питала Христина Гашенко.

Колядки - всюди. Уже традиційно у львівських трамваях і тролейбусах напередодні свят - різдвяна атмосфера.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Звучить колядка. Саме їх вмикають пасажирам під час руху транспорту. Люди святкові композиції можуть почути лише між зупинками трамвая.

Звучать вони від 30 секунд до трьох хвилин - усе залежить від відстані між зупинками.

Віктор Шекель, житель Львова:

Це є унікально добра справа для людей, які хочуть підтримати свою духовність і свій внутрішній настрій. Бо життя не просте. А коли свято заходить, і ті всі речі, які є музично духовні, мелодійні - вони створюють настрій.

Любов, жителька Львова:

Ідуть свята, настрій підіймає, послухаєш колядки, бо так би чи слухав на вулиці чи нє. А в трамваї почуєм.

І навіть веселіше кермувати, розповідає Катерина Занік. Вона вже двадцять років - водій трамвая.

Катерина Занік, водій трамвая:

Я в захваті від цього, я б хотіла слухати й слухати без перестанку. Дає мені такого ентузіазму до праці, натхнення. Я кажу, душа просто радіє.

Тож за кермом жінка часто собі тихенько підспівує. І для нас теж...

Загалом у плей-листі - 40 колядок. Серед них є й інструментальні композиції.

Різдвяну пісню "Тиха ніч" виконав Володимир Забавський. Чоловік працює в управлінні електротранспорту понад п'ять років. Організовує рух і розробляє графік руху трамваїв і тролейбусів. Музичної освіти не має. Лише пів року як бере уроки гри на електророялі.

Володимир Забавський, начальник служби управління руху ЛКП "Львівелектротранспорт":

Прийшлось імпровізувати свою версію, тому що була проста версія, проста звичайна на одну нотку, прийшлося, моделювати, джаз там добавити, елементи, щоб це було цікаво.

Грати святкову композицію на електророялі чоловік навчив і нас.

Решту різдвяних композицій, які лунають в електротранспорті, виконали відомі українські співаки та гурти. Безоплатно. Туристи таким колядками здивовані. Кажуть, частину із прослуханого репертуару раніше навіть не чули.

Ярина Ільчук, туристка із Києва:

Для мене це якась новинка. Це дійсно і розвиває якесь людське уявлення про нашу якусь спадщину і це крута ідея.

А наступного року комунальники планують записати колядки у виконанні дітей.