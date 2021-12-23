В Украине рекордно взлетела цена овоща из борщевого набора [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине рекордно подорожала свекла. Овощ взлетел в цене на рынках и супермаркетах.
Если сравнивать цену продукта за прошлый год, то она подскочила в четыре раза. За декабрь 2021 года свекла подорожала на 4 гривны, а это рекордный показатель.
На крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. На западе страны на оптовом рынке овощи продают почти за 15 гривен за килограмм. В Киеве за килограмм свеклы в среднем просят 14 гривен.
По словам экспертов, рост цены на овощ связан со спросом и ограниченным предложением на рынке. Например, аграрии не спешат сейчас продавать овощ, ведь знают, что к весне смогут его продать намного дороже.
Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.
Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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