Екс-ректор НАУ Володимир Ісаєнко у 2018 році отримав свою посаду на підставі фальсифікованих протоколів і бюлетнів.

Окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення по справі № 640/10311/20 щодо виборів екс-ректора Науіонального авіаційного університету Володимира Інсаєнка. Про це інформує сайт НАУ.

"Позов було подано у зв`язку з наявними підставами, що вибори ректора Національного авіаційного університету, які відбулись у 2018 році, були проведені з порушенням вимог чинного законодавства України, мала місце підміна протоколів, які не відповідають волевиявленню виборців ректора Національного авіаційного університету", - йдеться у повідомленні.

Адміністративний суд визнав бездіяльність Міністерства освіти і науки під час організації та проведення виборів ректора Національного авіаційного університету, що відбулися у 2018 році, протиправною.

Визнав недійсними самі вибори ректора НАУ у 2018 році, а також скасував Наказ МОН № 138-к від 13.04.2018, яким Ісаєнка було призначено ректором Національного авіаційного університету. Підписав тоді його екс-міністр Сергій Квіт.

Зазначається, що всі документи, які були підписані під час каденції Ісаєнка - є недійсними та будуть детально переглянуті.

Крім того, вказується, що до кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборів ректора НАУ у 2018 році будуть притягнуті. голова виборчої комісії 2018 року Гудманян Артур Грантович (екс-проректор НАУ) та голова Організаційного комітету з проведення виборів ректора НАУ 2018 - Запорожець Олександр Іванович.

Нагадаємо, Ісаєнко був звільнений з посади ректора НАУ у 2020 році через порушення умов контракту, а також з причини кримінального переслідування за корупцію.

Згідно з даними МВС, Ісаєнко зараз перебуває в розшуку (з 23 лютого 2021 року). Його звинувачують у грубому порушенні трудового законодавства та незаконному звільненні співробітників (ч.1 ст.172). університету.

Також його звинувачують в організації схеми корупційного зарахування в НАУ іноземних студентів, закупівлі літаків, які не функціонують, і придбанні для особистих потреб автомобіля за бюджетні гроші університету.

Загалом щодо Ісаєнка та його експроректорів відкрито вісім кримінальних проваджень. Два з них розслідує ДБР. У червні слідчі ДБР провели в оселі Ісаєнка обшуки.