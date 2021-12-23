Землю накроет магнитной бурей 24 декабря: названы самые опасные часы [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Магнитная буря накроет планету уже в ближайшие часы. Этот всплеск активности может сильно ухудшить самочувствие людей.
Такие колебания могут влиять на самочувствие людей и нарушать работу электрических приборов.
По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю в ночь с 23 на 24 декабря. Колебания начнутся около 12 часов ночи и продлятся до 12 часов дня.
Уровень бури достигнет отметки 4, а это значит, что колебания будут достаточно интенсивными, но не критическими.
Магнитные бури действуют на людей с метеозависимостью, хроническими заболеваниями и на пожилых. Здоровые люди могут почувствовать лишь незначительное ухудшение самочувствие.
Читайте также календарь опасных дней в декабре.
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