Головна тема жіночих пліток за останню добу: чи варто бігти до військкоматів? Те, що донедавна було суто чоловічим питанням, відучора втратило гендерний аспект. Тож куди бігти, що робити й чи ставати на облік - розповімо далі.

Українські жінки мають стати на обов'язковий військовий облік. Не всі, а лише ті, хто працює. У Міноборони затвердили конкретний список фахівців. І він - чималий. У ньому - фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, ветеринари, працівниці залізниці, видавництв, готелів … Загалом понад сотня спеціальностей. Є в списку і професія Надії. Вона - інженер в Івано-Франківському центрі метрології.

Надія Чабан, інженер випробувального центру ДП "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації":

-Мене перше питання цікавить - до якого віку це стосується на облік у воєнкомат ставати. - До 60. - Зважаючи на ситуацію в Україні, це, мабуть, не є поганий варіант. Але мені здається, що жінка має мати право вибору.

Та вибору немає. Тепер стати на військовий облік - це не право українських жінок, а обов'язок. Колега Надії Оксана розповідає: нічого поганого в цьому не вбачає. Щоправда, як саме її навички можна буде застосувати під час війни - поки що не знає.

Оксана Данилів, начальник сектору стандартизації ДП "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації":

В мене брат військовий, тому я до цього ставлюсь позитивно. - Будете йти у військкомат, ставити на облік? - Якщо буде потреба, буду йти і ставати. - А чим ви зможете допомогти армії? – Всім, чим зможу. - А вашу спеціальність як можна задіяти? - Я думаю, на передовій моя спеціальність не зовсім актуальна, але чисто по людських ресурсах можна.

Загалом у центрі стандартизації, метрології та сертифікації із сотні працівників - половина жінки. У відділі кадрів кажуть: про наказ Міноборони чули. І навіть роздрукували його. Проте на кого саме з їхніх працівниць поширюється мобілізація - не знають.

Володимир Ліченко, начальник відділу кадрів "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації":

То треба визначитися із об'ємом роботи, і з кількістю жінок. І кого іменно нам треба ставити. Ми ще не можемо сказати. У нас є і основної спеціальності – жінки, які працюють у сфері метрології. А є які працюють у бухгалтерії. Є які в кадрах.

Із цією інформацією керівникам підприємств потрібно обов'язково ознайомитись. Адже процес взяття жінок на військовий облік мають контролювати саме роботодавці. Інакше будуть штрафи. Суми чималі - до восьми з половиною тисяч. Каратимуть і самих працівниць, які ухилятимуться від військового обліку….

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Брати на облік жінок мають у військовому комісаріаті. Ми зараз знаходимось біля Івано-Франківського обласного. Та в коментарі нам тут відмовили і як зазначили, що жодних роз'яснень щодо процедури та термінів вони ще не отримали.

Роз'яснення дали в самому Міністерстві оборони. Кажуть: вирішили взяти жінок на облік, аби порахувати тих, кого можна задіяти в захисті держави. Але це не означає, що всім негайно потрібно бігти до військкоматів. Часу вдосталь... зробити це потрібно до кінця 22-го року.