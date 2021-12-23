"Джавелін" у перекладі з англійської - метальний спис, або ж дротик.

Стриманий оптимізм щодо перемир'я. Напередодні ввечері на засіданні ТКГ таки домовилися про різдвяний режим тиші. Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний одразу заявив: українські армійці чітко дотримуються домовленостей. Адже досягнути бодай перемир'я на фронті - це однозначний пріоритет. Однак та сторона все одно сьогодні відкривала вогонь. Хоч і не так інтенсивно. Тож наші військові - в цілковитій бойовій готовності.

А під Маріуполем навіть атакували зі знаменитих "Джавелінів" - на полігоні. На стрільбах надпотужних ракетних комплексів побували й "Подробиці". Що чекає на танки ймовірного агресора - покаже Ігор Левенок.

Страшний сон ворожих танкістів. Зброя, яка здатна змінити хід війни. Американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" на озброєнні українського війська. Вони вже на Донбасі.

Це стрільби на полігоні під Маріуполем. І вони перевершили всі очікування українських армійців. Навчання відбулися на морському узбережжі. Проте навіть штормовий вітер не став на заваді для ураження цілі.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ракета пішла навісною траєкторією і попала прямо в ціль. Вона може і по рухомій цілі її захвачувати і стріляти.

"Джавелін" у перекладі з англійської - метальний спис, або ж дротик. І жодний захист наразі від нього не врятує. Ракета б'є згори у вразливе місце танка - башту. На цьому відео російські танкісти прилаштовують на Т-72 саморобні металеві парасольки. Буцімто вони мають урятувати бойову машину від "Джавеліна". Та українські вояки мають для них погані новини.

Богдан Союшкін, начальник артилерії операції Об'єднаних сил:

Сама ракета "Джавелін" по своїм тактико-технічним характеристикам являється тандемною з двох складових. Я так думаю, що захист противоптурний, цей який показують нам в і який пробують застосувати війська російської федерації, він буде не ефективний.

І саме це продемонстрували українські армійці на стрільбах. Комплекс ловить ціль на відстані до п'яти кілометрів. Працює за принципом "вистрелив і забув". Ракета сама знайде панцерник і знищить його.

Богдан Союшкін, начальник артилерії операції Об'єднаних сил:

За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведене практичне виконання стрільби по броньовим об'єктам…

А ще військові наголошують, окрім "Джавелінів", бойові підрозділи забезпечені новітніми вітчизняними ПТРК. Тож, перш ніж сунути на Україну, агресору радять добре подумати - чим це для нього закінчиться.