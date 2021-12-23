Помста за розбите серце. Дев'ятикласник через нерозділене кохання... мінував школи в Бердянську. І робив це від імені суперника. Надсилав у навчальні заклади листи з погрозами влаштувати вибух і вимагав 100 тисяч гривень. Поліція, звісно, жодних вибухівок не знаходила. І так серійний псевдомінер шантажував з десяток шкіл. А допомагав йому віртуальний друг - російський хакер. Тепер же за таку спробу помсти супернику - і підлітка, і його батьків можуть притягнути до відповідальності.

Олена Лебединська, начальник відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області: