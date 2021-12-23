Без тепла, та ще й перед Новим роком. Одразу кілька теплокомуненерго заявили про можливі відімкнення. Усе через борги перед НАК "Нафтогаз". За словами тепловиків, уже до кінця року вони можуть зрости до мільярда гривень. Чому? І що про це думає очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко? Подробиці в матеріалі.

Заметілі, ожеледиця. І... тріскучі морози. Поки - ненадовго. Та чи готова Україна до затяжних холодів? І чи вистачить Україні газу? За словами прем'єра, повинно. Але є "але"...

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми даємо собі звіт в тому, що при певних погодних умовах, при певних гібридних дій зі сторони Росії, можуть бути різні фактори і впливи.

А вони, схоже, вже є! Так, за даними київського інституту соцдосліджень, із початку опалювального сезону більше чверті українців ВЖЕ сиділи без світла. Та цього тижня стало відомо про можливе відключення... й тепла. Та ще й на новорічні свята і в кількох містах одразу.

-Харків, Луцьк, Новоград-Волинський, ряд інших підприємств.

Усе через газ. Хоча, його, за словами очільника "Нафтогазу", достатньо. Зараз у сховищах - 14 із половиною мільярдів.

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз":

Це на 5 відсотків більше, ніж запаси, нормальні запаси наприклад в періоді 2014-2019 роки.

Арсентій Блащук, президент Асоціації "Укртеплокомуненерго":

Ну то достатньо, але чому ми маємо сплачувати за нього ринкову ціну? Ми ж ціну на нього не підняли. Ми стримуємо ціну для населення, для бюджетників.

Тобто, справа не в об'ємах, а у вартості газу! Зараз на ринку - калейдоскоп цін: окремо ціна для побутових споживачів, бізнесу та тепловиків. Для останніх паливо продають за двома прайсами: лімітовано зі знижкою, решту - за "ринком". І дешевого газу тепловикам не вистачає! Але підняти тарифи вони не можуть, бо і президент обіцяв суми в платіжках не збільшувати. Тож, опалення будинків - у збиток.

Арсентій Блащук, президент асоціації "Укртеплокомуненерго":

Тобто, ми продали теплову енергію, але перебрали лімітований газ. І залишилась в нас проблема оплачувати зверх-лімітний газ по дорогих цінах.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Из-за вот этого тарифа и цены на газ и возникла задолженность теплокомуненерго. И она продолжает расти и в декабре.

Загалом, теплокомуненерго вже до кінця року можуть заборгувати НАКу - черговий мільярд гривень! І так по колу щороку!

Арсентій Блащук, президент асоціації "Укртеплокомуненерго":

Зараз початок грудня, ще не пішло оце похолодання, яке сьогодні спостерігається. Наші 5 підприємств звернулися, що в них недостатньо обсягів. І це вже на 72 мільйони гривень, які теж треба десь вишукувати. Або з місцевих бюджетів десь оплачувати, або це будуть збитки теплопостачального підприємства.

Хоча змінити формулу розрахунку вже навіть антимонопольний комітет вимагав.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Нефтегаз, согласно своему уставу, кроме как получения прибыли, других задач к сожалению правительство ему не поставило. Он улучшает финансовые показатели. Как это не парадоксально звучит. Потому что эти долги они зачисляются всё равно в плюс Нафтогазу при бухгалтерском отчёте.

Але "вийти в плюс" поки не вдається. На річному звіті очільник "Нафтогазу" пан Вітренко заявив про збитки. При чому солідні - у 4 мільярди гривень. Та газ рахувати за іншою формулою - не поспішають.

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз":

Якщо хтось каже, що цих об'ємів йому не вистачає, то постає питання: наскільки чесно вони використовують цей газ саме для потреб населення? Чи немає такого, що газ береться начебто для потреб населення, а насправді виробляється тепло для комерційних підприємств наприклад.

Тепловики, в свою чергу, скаржаться що труба то одна і розмежувати її - неможливо. Втім, для НАКу це - не аргумент. Тож, очевидно, що заборгованість тепловиків перед Нафтогазом тільки зростатиме. А от що з нею робитимуть далі? Тут, як кажуть, "давайте вже після свят".

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз":