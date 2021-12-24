Поліція встановлює обставини ДТП у Василівському районі на Запоріжжі [ Редактировать ]
Поліція встановлює обставини ДТП у Василівському районі на Запоріжжі. Там із траси злетів мікроавтобус, у салоні було 20 школярів-спортсменів. Діти не постраждали, по допомогу до лікарів звернувся тренер. З місця трощі пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.
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