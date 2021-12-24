У Єрусалим завітав Санта Клаус і влаштував прогулянку старим містом. Разом зі святковою атмосферою привіз і подарунки. Усім охочим Санта роздавав різдвяні ялинки. Такі акції влада міста проводить щороку. Зазвичай, на вулицях Єрусалима в період Різдва велелюдно, проте не цього сезону. Ізраїль повністю закрив небо на новорічні свята. Тамтешні жителі засмучені від браку туристів, та все ж сподіваються на Різдвяне диво - кінець пандемії.