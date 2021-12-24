Прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман звернувся до чинного Уряду з вимогою негайно зібрати представників промисловості, особливо секторів, найбільш залежних від зростаючої ціни газу, і спільно напрацювати план порятунку підприємств і підтримки їхніх працівників. Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці політика у Facebook.

"Надзвичайно схвильований і стурбований повідомленнями з регіонів про те, що в зв’язку із кардинальним підвищенням ціни газу зупиняються підприємства, люди звільняються або переходять на неповний робочий день. Ми втрачаємо зростання економіки і виробництва. На це ніхто з влади не звертає уваги. Я звертаюсь до Уряду з вимогою: негайно зібрати представників промисловості, всіх секторів, які найбільше залежні від ціни газу, оскільки НАК "Нафтогаз України" прогнозує на січень ціну на рівні 73 тис. за тисячу кубометрів палива, і напрацювати спільний план дій щодо недопущення зупинки підприємств. Це треба робити негайно. Часу – немає. Бігом і швидко треба це робити. Підтримувати промисловість і людей, які там працюють. Це ваш обов’язок, робіть це!", - наголосив Гройсман.