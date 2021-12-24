Интернет-магазин - это неотъемлемая часть бизнеса, которая дает много преимуществ и возможностей для работы. Чтобы сайт приносил прибыль, надо понять, с чего начинать и как его развивать.

Кому следует открывать магазин

Стоит открыть интернет магазин:

создателям хенд-мейд продукции: сувениров, одежды, посуды, украшений, мебели и т. д;

официальным дистрибьюторам брендов, которые отсутствуют на территории Украины;

продавцам эксклюзивных товаров: оружия для охоты, рыболовных приспособлений, раритета, редких видов кофе или шоколада и т. д.;

владельцам офлайн-магазинов, у которых наработана клиентура и требуется выходить на новый уровень;

только открывающимся компаниям или индивидуальным предпринимателям с ассортиментом товаров, состоящим не менее, чем из 50 позиций, и договоренностями с поставщиками.

Сайт можно создать по готовому шаблону. В этом случае он будет похож на конкурентов, что может существенно снизить объем продаж. Второй вариант - это разработка интернет-магазина под ключ, когда дизайн создают под нужды продавца.

Преимущества интернет-магазина

Интернет-магазин - это полноценный сайт, который содержит информацию об организации. К основным преимуществам относят:

1. Интернет-магазин доступен покупателям круглосуточно. Поэтому продавец в нерабочее время не упустит клиента.

2. Бизнес не будет привязан к определенному региону. Продажи осуществляются не только по всей стране, но и на международном уровне.

3. Не надо приобретать торговые площади и брать помещения в аренду. Достаточно использовать склад для продукции, из которого напрямую отгружают заказ покупателю.

4. Не возникает проблем с недостатком места на витрине. В интернет-магазине покупатели видят весь товар, который есть в ассортименте.

5. Не надо нанимать много сотрудников. При успешной торговле достаточно одного консультанта.

6. В интернет-магазин обращается только целевой покупатель.

7. Сайт может быть не только основным, но и дополнительным источником дохода.

Интернет-магазин должен быть привлекательным для покупателей, вызывать доверие и положительные эмоции. Поэтому для создания сайта следует обращаться к профессионалам, например в веб-агентство "Красный Хамелеон". Специалисты разработают красивый, запоминающийся дизайн и удобную навигацию.

Советы для бизнеса

Чтобы бизнес в интернете был удачным, важно:

1. Правильно выбрать направление. Практически у всех онлайн-магазинов есть конкуренты с большим ассортиментом товаров и удобными сайтами. Поэтому новичкам надо сначала определиться с направлением, изучив и оценив предложения на рынке. Для получения дохода стоит выбирать востребованные на украинском рынке товары и предоставлять покупателям широкий ассортимент продукции. Если выбор для покупателя будет небольшой, то в следующий раз он на сайт не придет.

2. Прежде чем открыть онлайн-магазин, необходимо продумать стратегию. Бизнес-план поможет рассчитать, сколько потребуется денежных средств для вложения, и когда сайт начнет приносить прибыль.

3. Обладать необходимым капиталом для продвижения. Потребуются деньги на разработку сайта, описание карточек товара, настройки SEO, таргетированную рекламу.

4. Иметь юридическую поддержку. Для ведения "белого" бизнеса по правилам необходимо учитывать много тонкостей. Надо знать, как работать с онлайн-кассой, организовывать обмен и возврат продукции, платить налоги, защищать себя при работе с поставщиками.

После того, как интернет-магазин создан, необходимо постоянно следить за его работоспособностью. Если на сайт попадают вирусы, то продавец лишается покупателей. Определить, инфицирован или нет интернет-магазин и как его лечить, поможет информация, вместе с другими публикациями в блоге веб-агентства "Красный Хамелеон".