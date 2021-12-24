Вместо того чтобы спасать Украину от кризиса в энергетическом секторе, власть усугубляет его. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные о падении производства в отечественной нефтегазовой отрасли в 2021 году.

"Новости с газового рынка в последние недели напоминают сводки с фронта, причем каждый день идут сообщения о потерях – когда из-за газа по 60-70 гривен за куб одни предприятия сокращают производство, а другие и вовсе закрываются. Украина по вине правительства оказалась тотально не готова к таким событиям, и результат этой неготовности – уничтожение промышленности", – заявил политик.

Народный депутат сообщил, что среди отраслей, зависимых от цены на газ, наиболее всего могут пострадать такие виды деятельности как производство удобрений, стекла, плитки, огнеупорных материалов.

"Потери несут все, в том числе – производители хлеба, в чем я сам убедился, когда во время поездки в Харьковскую область побывал на хлебозаводе. Пекари просят у государства газ по нормальным ценам, чтобы не повышать цены на такой стратегический продукт как хлеб. А им предлагают топить печи биогазом, который появится только тогда, когда построят мусороперерабатывающие заводы. В такой ситуации проще восстановить печи в сельских домах и печь хлеб там", – сказал он.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", увеличение добычи украинского газа сегодня должно быть одним из ключевых вопросов для правительства, но происходит обратное.

"За 10 месяцев 2021-го в сравнении с таким же периодом 2020-го нефтегазодобывающая отрасли упала почти на 3%. Очевидно, что это ненормально. Вместо того чтобы спасать Украину от энергетического кризиса, власть усугубляет его. Поэтому замена правительства сейчас актуальна как никогда. Если на смену этому Кабмину придут профессионалы, Украина избежит энергетической катастрофы", – резюмировал Юрий Бойко.