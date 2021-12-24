У Барселоні до дитячої лікарні завітали Санта Клауси-альпіністи [ Редактировать ]
Санта Клаус прийде до кожного! У Барселоні до дитячої лікарні відрядили цілий загін пожежників. Завдання - подарувати юним пацієнтам різдвяний настрій.
Чи вдалося їм це зробити та до чого тут спорядження альпіністів - дивіться далі.
Жорді - вогнеборець. Його головне завдання - рятувати життя. Та сьогодні чоловік дещо змінює професію. Одягає костюм Санта-Клауса, альпіністське спорядження і спускається вздовж будівлі лікарні, аби привітати маленьких пацієнтів із Різдвом.
Жорді Вальс, пожежник:
Діти перебувають у лікарні. Гадаю, це не те місце, де б вони хотіли бути. Коли я спускаюся й бачу їх, вони діляться своєю енергію зі мною. Я приходжу по дитячі усмішки й майже завжди їх отримую. Це дуже приємно.
Замість святкових ранків із костюмами та співами в цій лікарні Барселони діти борються за життя. Від початку пандемії тут запровадили суворі карантинні обмеження. Окрім медичного персоналу та рідних пацієнтів, іншим сюди - зась. Саме тому Жорді з колегами вирішили створити святковий настрій прямісінько "з неба".
Жорді Прімо, пожежник:
Коли дивишся вниз, очі дітей величезні, усміхнені: "Що він тут робить? Що тут робить Санта? Він висить догори дриґом?" Так багато хвилювання й радості! Ви можете побачити це в їхніх очах, вони сяють. Це наче магія, яка входить у них. І всі зусилля справді того варті.
Тішаться посмішкам дітей і їх рідні.
Ана Белен Тундідор, мати госпіталізованої дитини:
Це було дивовижно. Ми боремося з недугою багато місяців і проходимо тяжкі випробування... Але побачити щасливе обличчя мого сина - просто безцінно. Це було справді приголомшливо.
Не обійшлося в новорічному загоні й без вірних помічників Санти - ельфів. Попри велике фізичне навантаження, пожежники запевняють: до дітей прийдуть і наступного року. Бо воно того варте!
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