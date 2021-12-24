Зустріч послів на Прикарпатті: про що говорили та що будуть змінювати

Такої концентрації дипломатів на Прикарпатті ще не бачили. Державна резиденція "Синьогора". Сюди прибувають українські посли з усього світу. Та ще й не самі, а з дружинами.