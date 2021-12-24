Мінтранс та Укравтодор звітували за прокладені дороги [ Редактировать ]
Великий звіт "Великого будівництва". Скільки доріг проклали сьогодні показували і розказували в Мінтрансі та Укравтодорі.
Кажуть: від початку цього року збудували понад 5 тисяч кілометрів шляхів. На нові траси і мости витратили щонайменше 10 мільярдів доларів. У планах на наступний рік - Кільцева дорога в столиці та оновлення прикордонних переходів. Тож президент обіцяє: на нову інфраструктуру в 2022-му виділять значно більше грошей.
Володимир Зеленський, президент України:
Зробити шляхи нові. Побудувати мости - це була наша задача. Перетворення доріг та мостів із міфічних понять в реальні сучасні проекти розпочала 2 роки, тому наша команда і наша прекрасна програма "Велике будівництво". Об'єкти "Великого будівництва" оновлюються за кошти наших платників податків.
Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:
Наш фокус на наступний рік - це буде південь України. Одеська, Миколаївська, Херсонська області. Вони були найменш підготовлені. Так сталося, що там взагалі нічого не будували не ремонтувалося. Ми компенсуємо те, що не встигали будемо робити там.
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