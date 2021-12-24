Новорічний подарунок для... корупціонерки. У Південній Кореї помилують екс-президентку, засуджену до 22-х років ув'язнення. Корупція - це лише один із пунктів офіційного звинувачення Пак Кин Хє, за якою тягнеться довжелезний шлейф підозр, таємниць, махінацій і навіть... чаклунства. Більше про цю скандальну історію - Ірина Іванова.

Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом Південної Кореї і першим президентом цієї країни, якому оголосили імпічмент. Вона пішла з посади під осудливі вигуки велелюдних демонстрацій - просто до зали суду.

Дочка колишнього президента Південної Кореї - Пак Кин Хє - прийшла до влади після виборів 2012-го року. І успішно працювала до 2016-го. І як з'ясувалося - не сама. На президентку значний вплив мала її близька подруга Чхве Сун Сіль. Журналісти з'ясували, що вона була не лише в курсі державних таємниць, а й втручалася в ухвалення важливих рішень. Президентка довіряла їй безмежно. Вибухнув грандіозний скандал.

"Распутін у спідниці" - писала тоді преса про підприємливу помічницю президента. Не обійшлося без фінансової вигоди. Чхве Сун Сіль використовувала свій вплив для тиску на великі компанії, щоб ті відраховували десятки мільйонів доларів у підконтрольні їй фонди. Преса писала, що жінка вела підозрілий релігійний бізнес, просуваючи вірування на основі суміші християнства й шаманізму. Але тепла ванна для сірого кардинала з шаманським амулетом скінчилася. Країна занурилася в політичну кризу.

2017-го року Пак Кин Хє оголосили імпічмент. Ще через рік - засудили за звинуваченням у корупції, зловживанні владою та розголошенні державних таємниць. Це двадцять років тюрми. Плюс два - за порушення закону про вибори. Жодного помилування - обіцяв новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Але передумав. З огляду на стан здоров'я засудженої. Цього року 69-річна Пак тричі змінювала в'язничну камеру на лікарняну палату через хронічний біль у плечі та попереку.

Пак Кьон Мі, речниця Президента Республіки Корея:

У випадку попереднього президента Пак - взяли до уваги те, що її стан здоров'я погіршився, вона відбула майже п'ять років у в'язниці. Сподіваємося, рішення чинного глави держави про амністію дозволить нам подолати розбіжності в суспільстві з цього приводу.

Пак Кин Хє амінстують 31 грудня. У списку на помилування ще понад три тисячі імен. Подружки Чхве Сун Сіль серед них немає. Жінка продовжує відбувати 20-річний термін за корупцію.