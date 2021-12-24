У Південній Кореї помилують екс-президентку, яку засудили до 22 років ув'язнення [ Редактировать ]
Новорічний подарунок для... корупціонерки. У Південній Кореї помилують екс-президентку, засуджену до 22-х років ув'язнення. Корупція - це лише один із пунктів офіційного звинувачення Пак Кин Хє, за якою тягнеться довжелезний шлейф підозр, таємниць, махінацій і навіть... чаклунства. Більше про цю скандальну історію - Ірина Іванова.
Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом Південної Кореї і першим президентом цієї країни, якому оголосили імпічмент. Вона пішла з посади під осудливі вигуки велелюдних демонстрацій - просто до зали суду.
Дочка колишнього президента Південної Кореї - Пак Кин Хє - прийшла до влади після виборів 2012-го року. І успішно працювала до 2016-го. І як з'ясувалося - не сама. На президентку значний вплив мала її близька подруга Чхве Сун Сіль. Журналісти з'ясували, що вона була не лише в курсі державних таємниць, а й втручалася в ухвалення важливих рішень. Президентка довіряла їй безмежно. Вибухнув грандіозний скандал.
"Распутін у спідниці" - писала тоді преса про підприємливу помічницю президента. Не обійшлося без фінансової вигоди. Чхве Сун Сіль використовувала свій вплив для тиску на великі компанії, щоб ті відраховували десятки мільйонів доларів у підконтрольні їй фонди. Преса писала, що жінка вела підозрілий релігійний бізнес, просуваючи вірування на основі суміші християнства й шаманізму. Але тепла ванна для сірого кардинала з шаманським амулетом скінчилася. Країна занурилася в політичну кризу.
2017-го року Пак Кин Хє оголосили імпічмент. Ще через рік - засудили за звинуваченням у корупції, зловживанні владою та розголошенні державних таємниць. Це двадцять років тюрми. Плюс два - за порушення закону про вибори. Жодного помилування - обіцяв новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Але передумав. З огляду на стан здоров'я засудженої. Цього року 69-річна Пак тричі змінювала в'язничну камеру на лікарняну палату через хронічний біль у плечі та попереку.
Пак Кьон Мі, речниця Президента Республіки Корея:
У випадку попереднього президента Пак - взяли до уваги те, що її стан здоров'я погіршився, вона відбула майже п'ять років у в'язниці. Сподіваємося, рішення чинного глави держави про амністію дозволить нам подолати розбіжності в суспільстві з цього приводу.
Пак Кин Хє амінстують 31 грудня. У списку на помилування ще понад три тисячі імен. Подружки Чхве Сун Сіль серед них немає. Жінка продовжує відбувати 20-річний термін за корупцію.
по теме
Вже понад три роки справа гуляє з одного суду до іншого. Активісти, які стежать за процесом, упевнені - обвинувачений через впливові зв'язки затягує розгляд.
70 років тому сторони так і не уклали мирової угоди - тож формально наразі перебувають у стані тимчасового припинення воєнних дій. За словами президента Південної Кореї Мун Чже Іна, лідери чотирьох країн неофіційно домовилися оголосити про завершення протистояння.
Сам Саакашвілі на засідання не з'явився через погане самопочуття. Наразі він на лікуванні у військовому шпиталі в Горі. Нагадаю, він таємно прибув до Грузії 29 вересня.
У розпал пандемії на допомогу жителям країни та бізнесу, який змушений був зупинитися, американська адміністрація щоразу виділяла нові "пакети" коронавірусної допомоги. Загалом майже три з половиною трильйони доларів.
На вокзалі заспокоюють. Кажуть: ялинку вже встановили. Вночі. І її вартість набагато скромніша. Скільки ж вона коштує? І чому все знайшлося, тільки-но з'явилася кримінальна справа?