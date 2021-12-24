Фіскалізація ФОПів та закон 5600: як нововведення позначаться на українцях [ Редактировать ]
І вже є новорічні новини для наших підприємців... Тому, що вже з першого січня на ФОПів чекає тотальна... фіскалізація. Простими словами - вони мають встановити касові апарати.
Крім того, набуває чинності і ресурсний закон 5600, який передбачає додаткові податки для фермерів. Як ці нововведення позначаться на нас із вами? Знає Олена Логінова.
Сергій має свою невеличку справу реалізує фурнітуру для вікон і дверей. І він один із тих, кого напряму торкнуться нововведення. Із нового року Сергій, як і ніші ФОПівці, має встановити фіскальний касовий апарат... З таких новин не радіє.
Сергій Доротич, підприємець:
Це в першу чаргу здорожчання товарів і послуг. Це все додаткова звітність, додаткове обтяження у вигляді фінансових витрат, буде закладено в ціну товарів і послуг і ми в наступному році в 22 отримаємо здорожчання цін мінімум на 20%.
За касовий апарат кожному підприємцю доведеться викласти до двадцяти тисяч гривень. А ще найняти бухгалтера. Отож, дотримання таких правил обійдеться щонайменше у 100 тисяч гривень на рік,- кажуть експерти.
Тетяна Острікова, економічна експертка:
І найгірше в цьому всьому процесі, що в такому разі цей підприємець автоматично стає суб'єктом чи об'єктом податкових перевірок саме дотримання касової дисципліни і законом передбачені доволі великі санкції, якщо ти не пробив якусь операцію через касовий апарат. За перший раз - це 100% вартості тої речі чи послуги, яку ти не провів. А за другий і наступні випадки - 150 відсотків вартості такої речі. Тобто фактично держава всіх примушує до застосування цих касових апаратів.
Ресторани, кафе, турагентства, готелі, інтернет-магазини, секонд-хенди. Усі, хто на рік заробляє понад мільйон триста тисяч гривень, зобов'язані звітувати податковій. Під ударом також і аграрії. Ті з них, хто має у власності більше як гектар, платитимуть податок - 4% від вартості землі. Це вимагає "податковий" закон 5600. Поділитися з державою доведеться і з продажу городини. Але це в разі, якщо прибутки сягають понад сімдесяти двох тисяч гривень на рік. У такому разі треба сплатити 18% від ПДВ.
Олексій Кущ, економічний експерт:
Все делается в интересах крупных корпорпаций, потому что вытеснение с рынка единоличников оно ведет к тому, что крупные аграрные предприятия, им будет проще забирать землю в аренду, проще скупать землю по-дешевке.
А ще підприємці кажуть:багато з них просто не зможуть витримати конкуренції і підуть у "тінь".
Сергій Доротич, підприємець:
З 1 січня ми будем масово бачити закриття підприємців - закриття де-юре, коли вони будуть здавати свідоцтва про реєстрацію і переходу в тінь. А ті, хто ні - ті будуть виживати, конкурувати з нелегальним сектором і рано чи пізно можуть зубожіти і закритися.
Хоча мета закону 5600 була зовсім іншою. Документ автори презентували як "антиолігархічний". І він мав залучити додаткові кошти в бюджет. Встановити ренту на видобуток корисних копалин. Спочатку говорили про 50 млрд доходу, а потім ставки знизилися вдвічі!
Тетяна Острікова, економічна експертка:
Він в кінцевому підсумку виявився не таким вже олігархічним, адже насправді там ми не спостерігаємо значного підвищення податків на такі ресурсні види бізнесу як наприклад видобуток корисних копалин. Вийшло так, що в кінцевому підсумку оці 20 млрд великою мірою будуть за рахунок звичайного українського бізнесу і за рахунок аграріїв, і за рахунок власників земельних ділянок.
Тож, із нового року слід чекати на стрибку цін,- кажуть експерти. Бо всі свої витрати малі підприємці закладуть у вартість продуктів і товарів.
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