Смертельна троща, в якій загинули діти. На Дніпропетровщині в аварію потрапила багатодітна сім'я. За кермом легковика був батько родини. Попередньо, він не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну смугу. Авто влетіло в мікроавтобус. Загинули двоє дітлахів. Ще один хлопчик - у тяжкому стані. Мати дітей, а також обидва водії - травмовані. Усі - в лікарні.