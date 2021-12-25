Не варто забувати, що карантин рано чи пізно закінчиться

Жодних ранкових заторів, бо дорога на роботу - усього кілька метрів. Це - головна перевага дистанційки, адже стіл з комп'ютером - завжди поруч. І хоча всі свої посадові обов'язки такі працівники виконують, захищені вони менше, ніж ті, хто перебуває в офісі. Бо є юридичні колізії.

Приміром, чи можна вважати травму, якої зазнали під час роботи з дому, - виробничою? Як дістати компенсацію від працедавця? Та як узагалі не втратити продуктивності? Відповіді шукала Тетяна Бобрик.

У домашніх капцях і з чашкою кави в руках. Зранку дорога Артема на роботу займає... секунд тридцять: від кухні до комп'ютера. Бо працює він - як і багато хто у світі - дистанційно. І те, що не потрібно зранку стояти в заторах, Артем вважає однозначним плюсом:

Відсутність трафіку, це відсутність необхідності їздити в офіс кожен день.

Єдине, за чим таки поїхав би в офіс, так це за живим спілкуванням:

Артем Тимчук, дистанційний працівник:

Головні недоліки - це знову ж таки відсутність атмосфери, яка в офісі. Вона все ж таки з моїм колективом, в нас дуже гарні стосунки, ми дуже плідно спілкуємося.

Та є ще один недолік. Не емоційний, а юридичний. Якщо працівник на дистанційці зазнає травми - чи можна її вважати виробничою?

Про виробничі травми я такого не чув і з таким насправді не стикався.

А такі випадки трапляються. Так, у Німеччині чоловік перечепився дорогою від ліжка до комп'ютера. Травмувався. І через суд отримав від роботодавця компенсацію!

В Україні, звісно, таке малоймовірно. Довести, що травма виробнича, може лише спеціальна комісія.

Сергій Таровик, представник Фонду соціального страхування України:

Ця комісія створюється державною службою праці. В інших випадках - ця комісія створюється роботодавцем. В цю комісію також входить і представник фонду соціального страхування. Після розгляду усіх обставин і причин, комісія зазначає цей нещасний випадок або пов'язані, або не пов'язаний.

І тут - головне розуміти різницю між дистанційною та надомною роботою.

Михайло Ілляшев, заслужений юрист України:

Якщо ми говоримо про дистанційну роботу - то там сам працівник несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці. Якщо ж ми говоримо про надомну роботу, то тут в принципі, це вважається як його офіційне місце роботи, визначене роботодавцем. І в цьому випадку те, що станеться, скоріш за все буде вважатися нещасним випадком на виробництві.

Під час роботи вдома не варто забувати ще про один аспект - психологічний. Бо ж після зміни офісного стільця на домашнє крісло продуктивність знижується. Щоб цього не сталося, психологи радять створити вдома робочу атмосферу.

Юлія Святенко, психолог:

Дуже важливо, щоб була певна робоча атмосфера, робоче місце, де вас ніхто не турбує, де вам зручно працювати. Важливо психологічно налаштовуватись на роботу і в цьому може допомогти зміна зовнішнього одягу.

І не варто забувати, що карантин рано чи пізно закінчиться. І повертатися на робочі місця таки доведеться.