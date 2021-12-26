Из одесского СИЗО пытался сбежать заключенный [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охранник открыл по нему огонь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Попытка побега произошла в воскресенье, 26 декабря. Около в 7:50 дежурный сообщил постовому об арестанте, который бежал к стенам СИЗО. Охранник предупредил беглеца, что будет стрелять, и сделал предупредительный выстрел в воздух. Поскольку мужчина проигнорировал предупреждение, постовой выстрелил ему в ногу.
34-летнего уроженца Харьковской области, подозреваемого в торговле наркотиками, доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства попытки побега злоумышленника с территории СИЗО. По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.393 УКУ. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового.
В Одессе это не первый случай побега арестованных в уходящем году. В июле из СИЗО сбежал заключенный Сергей Кутафин. Подозреваемый перебрался через забор изолятора с колючей проволокой, а затем через ограждение соседней исправительной колонии. Примечательно, что на него не среагировала служебная собака.
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