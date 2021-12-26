В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, который убил свою мачеху. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшное происшествие произошло ночью в доме на улице Анны Ахматовой. Изувеченное тело 49-летней женщины обнаружил ее муж. Во время ссоры 26-летний злоумышленник набросился на женщину и нанес ей многочисленные ножевые ранения.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого в доме его матери в Малиновском районе города. Свою причастность к убийству он не отрицает. Известно, что содеянное было квалифицированно как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Кроме того, В киевском хостеле произошло жуткое убийство. Бывший правоохранитель нанес товарищу почти полсотни ножевых ранений, в ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению.