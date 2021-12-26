Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко в програмі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіла, як українці отримують 1000 гривень за вакцинацію, та що чекає підприємців через високу ціну на газ.

Також віцепрем'єр-міністр розповіла, які зарплати очікують лікарів з січня місяця.

"Відповідно до указу президента лікар має отримувати 20 тис. грн, середній медичний працівник - 13,5 тис. грн. Відповідно на зазначені заходи в бюджеті 2022 року передбачено кошти в розмірі 157 мільярдів гривень. Це програма медичних гарантій. Це на 34 мільярди більше, ніж було передбачено минулого року. Тобто ми можемо говорити про виконання указу президента і про те, що всі лікарі будуть мати змогу отримувати в повному обсязі зазначені заробітні плати. 157 мільярдів це програма медичних гарантій", - сказала вона.

За словами Свириденко вже близько 3 мільярдів коштів спрямовані за програмою єПідтримка.

"С 19 грудня стартувала програма єПідтримка, запроваджена для тих галузей, які більше постраждали під час локдауну та обмежень. Програма єПідтримка дає можливість всім людям, від 18 років, які отримали дві дози вакцини, скористатися можливостями і через портал "Дія" зареєструватися та отримати 1000 гривень. І спрямувати та купити за ці кошти: книжки, квитки в театр, піти в фітнес-клуб, або придбати авіаквитки або квитки на потяг. Зі старту програми вже 6,5 мільйонів українців отримали банківські картки. 5,5 мільйонів українців сформували заявки, та близько 3 мільярдів коштів спрямовані на зазначені заходи. З січня ми хочемо модифікувати програму, та людям віком від 60 років дати можливість купити ліки. Далі будемо дивитися, яким попитом буде користуватись ця програма, та дивитися які галузі будуть потребувати підтримки. Програма буде діяти протягом 2022 року", - каже Свириденко.

Також Свириденко розповіла, що буде з цінами на газ для підприємців.

"Росія чинить тиск на Європейський ринок, тому що Росія ключовий постачальник газу на ринку ЄС. Створюючи штучний дефіцит, намагаючись пришвидшення сертифікації "Північного потоку-2" створена така ситуація. Ті газопостачальні компанії, які імпортують газ, базуються на ціні Європейського хабу, пропонують українським споживачам, підприємцям ринкову ціну. "Нафтогаз України" запропонувала спеціальну ціну для населення України, тим самим убезпечивши себе від агресивних дій Росії. Що стосується підприємств. Ми впродовж 2-3 днів запропонуємо механізм, який надасть підприємцям, виробникам та найбільша газоємним галузям, який буде передбачати можливість придбати газ за пільговою ціною яка є нижче за ринкову", - додала вона.

Юлія Свириденко додала, що над цим механізмом зараз працюють, і через пару днів буде можливість надати конкретну пропозицію українцям щодо ціни на газ.