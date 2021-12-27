Автотроща поблизу Броварів: є четверо постраждалих [ Редактировать ]
Четверо постраждалих, двоє з них - діти. На трасі Київ-Чернігів, поблизу Броварів, зіткнулися два легковики, один із них загорівся.
За його кермом був 32-річний водій, а в салоні перебувала його родина - дружина і двоє дітей.
Усі вони травмовані, їх ушпиталили. Триває слідство.
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