Зіткнулися два легковики, один із них загорівся.

Четверо постраждалих, двоє з них - діти. На трасі Київ-Чернігів, поблизу Броварів, зіткнулися два легковики, один із них загорівся.

За його кермом був 32-річний водій, а в салоні перебувала його родина - дружина і двоє дітей.

Усі вони травмовані, їх ушпиталили. Триває слідство.