Масштабні санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Таку заяву зробила віце-президент США Камала Гарріс.

За її словами, Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля. І йому це, начебто, пояснюють. Але не уточнила, чи обмеження торкнуться Путіна особисто.

Також Гарріс нагадала, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.