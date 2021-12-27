Ученые совершили открытие в анатомии человека [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Группа ученых из Базельского университета обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц. Ученые рассказали о своем открытии в научном журнале Annals of Anatomy.
Эта часть жевательной мышцы четко отличается от других слоев по своему расположению и функциям.
Новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.
Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.
Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea - "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.
Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами.
Ранее считалось, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой. Ученые и ранее ставили под сомнение строение жевательной мышцы. Однако эти теории имели противоречивые описания.
Напомним, что ранее ученые выяснили, что максимально возможная продолжительность человеческой жизни составляет 150 лет.
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