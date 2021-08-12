34-летняя Холли Стревенс из Великобритании вывихнула челюсть, когда ночью начала есть гамбургер. После этого ей сделали пять операций и вставили 18 винтов на левой стороне лица, пишет newsyou.info.

Женщина утверждает, что теперь ее жизнь разрушена, поскольку она постоянно испытывает боль и страдает от неэпилептических приступов. Из-за боли она не может съесть даже яблоко.

Кроме того, из-за состояния здоровья Холли потеряла работу.

Через три года после инцидента ей сделали эндопротезирование челюсти с открытым суставом - на коже был сделан разрез для обнажения челюстного сустава. В июле 2017 года хирург заменил ее ткань искусственным диском.

К сожалению, ее состояние не улучшилось, поэтому Холли заставили заменить левую сторону челюсти. У нее остался шрам от мочки уха до уровня бровей.

"Я жалею, что съела бургер. Это изменило мою жизнь. Сейчас я полностью потеряла независимость. Мое психическое здоровье ухудшилось, и я чувствую тревогу", - отмечает женщина.

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