Масштабна пожежа на Київщині: надзвичайники сім годин гасили вогонь [ Редактировать ]
Масштабна пожежа під Києвом. У селі Мартусівка надзвичайники близько семи годин гасили вогонь у будівлях пилорами та складу.
За даними ДСНС, зайнялося у місці складання деревини. Полум'я охопило площу в тисячу квадратів. Щоб приборкати вогонь, залучили чотири десятки пожежників зі спецтехнікою.
Минулося без жертв.
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Вогонь впритул підійшов до міста Перт Гілз. За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок.
Огонь пылает на площади в 1 тысячу квадратных метров
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