На Кіровоградщині потонули двоє дітей [ Редактировать ]
На Кіровоградщині провалилися під лід і потонули двоє дітей. Трагедія сталася у селищі Завалля на річці Південний Буг. На місце прибув загін рятувальників.
Однак було запізно - вони тільки витягли тіла з-під криги. Це не перший такий випадок за останні дні. Серед тижня на ставку в селі Роздольне, на Херсонщині, двоє дітлахів також пішли під лід.
Урятувати їх не вдалося. Надзвичайники попереджають і закликають не виходити на кригу і тим більше не пускати дітей гуляти біля водойм.
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