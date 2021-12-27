На Кіровоградщині провалилися під лід і потонули двоє дітей. Трагедія сталася у селищі Завалля на річці Південний Буг. На місце прибув загін рятувальників.

Однак було запізно - вони тільки витягли тіла з-під криги. Це не перший такий випадок за останні дні. Серед тижня на ставку в селі Роздольне, на Херсонщині, двоє дітлахів також пішли під лід.

Урятувати їх не вдалося. Надзвичайники попереджають і закликають не виходити на кригу і тим більше не пускати дітей гуляти біля водойм.