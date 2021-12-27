Через негоду в Японії кілька громад опинилися в повній ізоляції [ Редактировать ]
Хуртовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад.
Найбільше мело в центральній частині країни і вздовж північного узбережжя. Кілька громад опинилися в повній ізоляції. Близько 10 тисяч осель залишилися без світла.
Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може спровокувати сходження лавин.
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Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад.
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