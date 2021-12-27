Над організацією зустрічі НАТО-Росія вже працюють - Єнс Столтенберг [ Редактировать ]
Зустріч Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня. Над організацією переговорів уже працюють, - повідомив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Протягом двох днів у Брюсселі заплановане зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників. Нагадаю, раніше Росія запропонувала Альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема й України.
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