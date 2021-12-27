У Харкові з прикрашених автівок створили фігуру різдвяного янгола [ Редактировать ]
У Харкові з прикрашених автівок створили фігуру різдвяного янгола. Його довжина сягнула понад 100 метрів. Загалом на парковці біля стадіону зібрали 150 автівок. Водії готувалися до того два дні, кажуть організатори. Заздалегідь зробили схему розташування машин. А для того, щоб розставити авто й скласти таку ілюмінацію, знадобилося більш ніж п'ять годин.
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