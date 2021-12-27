Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення у Японії [ Редактировать ]
Хуртовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад. Найбільше сніжило в центральній Японії й вздовж північного узбережжя. Декілька громад залишилися в повній ізоляції. Електроенергія зникла приблизно в 10 тисячах домогосподарств. Тамтешніх жителів закликали залишатися вдома у зв'язку з негодою. Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може порушити рух транспорту та спровокувати сходження лавин.
по теме
Замітатиме Україну - і надалі. Синоптики попереджають і про морози, і про ожеледицю та хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку.
Південь країни накрила злива - зруйнувала мости та затопила автошляхи. Підтоплені житлові будинки та сільськогосподарські угіддя.
На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все - через негоду.
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні сіл знеструмлені, повалені дерева - під кучугурами. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця.