Зимові змагання з плавання відбулися в столиці Чехії [ Редактировать ]
Зимові змагання з плавання відбулися в столиці Чехії. На заваді не стали навіть морози, до Праги з'їхалися понад три сотні плавців. Як минули такі екстремальні купання - дивіться далі.
Щорічні зимові купання відбулися в Празі. Сотні плавців перевірили на витримку холодом. Приміром, Оленка подолала 750 метрів у крижаній воді за дев'ять хвилин - і стала переможцем.
Оленка Стербова, плавчиня:
Цього року було справді зимно, і після води - теж дуже холодно. Поспішаю до приміщення, щоб зігрітися.
Такий різдвяний заплив проводять у столиці Чехії щороку. Цього разу було 360 учасників із восьми країн світу, зокрема Польщі, США та Великої Британії. Серед них - і досвідчені плавці, і початківці. Змагалися - у різних категоріях. Загалом, долали три дистанції - 100, 300 та 750 метрів.
Каміла Сінделарова, плавчиня:
Я лише новачок, тому вибрала коротшу дистанцію - на 100 метрів. Наступного року точно спробую на 300.
Погода плавців не надто шкодувала. Під час запливу температура повітря сягала мінус шести градусів за Цельсієм, а води - близько чотирьох. Такий показник - найнижчий за останні кілька років.
Річард Хан, плавець:
Це виняток, коли вода нижче як чотири градуси. Я такого не пам'ятаю. Але так приємно бадьорить.
Зимові купання в Чехії започаткував Альфред Нікодем. 1923 року він із побратимами випробував холодні води Влтави. Минуло п'ять років, і разом із ним купалося вже понад п'ятдесят людей. Відтоді традиція стала щорічною.
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