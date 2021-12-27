У Китаї створили електронного прокурора. Програма здатна висувати людям звинувачення із точністю понад 97%. Матеріали справи заносять до комп'ютера, і їх аналізує штучний інтелект. Технологію вже протестували в прокуратурі Шанхаю, яку вважають найбільш завантаженою в країні. Штучний інтелект навчений на більш ніж 17 тисячах реальних справ. І опрацьовує звинувачення у восьми найпоширеніших у мегаполісі злочинах. Це, зокрема, шахрайство із кредитними картками, азартні ігри, навмисні тілесні ушкодження та крадіжки. Автори й далі удосконалюють розробку. Вони впевнені - це допоможе розвантажити прокурорів і дозволить їм зосередитися на складніших завданнях.