Географічний конфуз. Майже третина читачів газети New York Times, для яких видання проводило щорічну вікторину, не можуть знайти на карті Україну.

Чого ще не знають пересічні американці? І як Києву за цих умов обстоювати свої позиції в Сполучених Штатах? Дмитро Анопченко розкаже цю дуже американську історію.

Ще з часів Другої світової, із 1942 року, популярна у Сполучених Штатах газета New York Times друкує в кожному номері кросворди; а наприкінці грудня - проводить гру для читачів, вікторину - і ставить запитання щодо найважливіших подій року, про які американці в цій же газеті протягом року читали.

Зараз, коли більшість людей газету в кіосках уже не купує, - читають переважно онлайн - вікторина теж інтерактивна - на сайті. Цього року, обговорюючи головні новини 2021 року, американців запитали - чому це сенатор Сандерс надягнув свої знамениті рукавиці, над якими всі так кепкували (а насправді було це під час інавгурації Байдена). Про секрети якої компанії розповіла світові ця жінка-інсайдер – "Еппл", "Фейсбуку" (а це правильна відповідь) чи навіть "ТікТоку"? Були й прості запитання - як-от: із якого серіалу цей кадр (і "Гру в кальмара" впізнали всі). Але ось це питання завело читачів New York Times у глухий кут: російські війська зосереджуються на кордонах України. Де ця держава на карті? І варіанти A, B, C, D (тут відповідно - Україна, Білорусь, Польща, Грузія).

Цифри постійно змінюються - вікторина ще триває - але тенденції зрозумілі. Майже третина опитаних (а їх зараз близько двохсот тисяч) Україну знайти не можуть. І це - на хвилиночку - опитування не перехожих на вулиці, а читачів газети, яка пише про політику.

Це, можливо, не варто драматизувати, все-таки вікторина, не соцопитування. Але Суецький канал (про нього теж будо запитання) американці на карті знайшли. Про пандемію і кількість вакцинованих обізнані. Навіть про ситуацію в Сенаті знають (хоча 12% читачів і не змогли без помилок написати слово "insurrection" - "бунт", як у Штатах тепер прийнято називати штурм Капітолію прихильниками Трампа в день затвердження підсумків виборів. А от Східна Європа для багатьох американців - як виявилося - і досі terra incognita.

І це теж - "домашнє завдання" для Києва. Працювати не тільки з Білим домом чи Конгресом (де є і розуміння ситуації, і підтримка, і жорстка позиція). А й пересічним американцям через пресу постійно нагадувати, що таке Україна і де вона географічно.

Говорити точно вже не про політику, а про те, чим Україна цікава. Про борщ, Карпати, писанки, футбол і бокс… Адже коли в американській глибинці люди точно знатимуть - де вона - Україна - то і просити про допомогу конгресменів, які цих людей представляють, буде значно простіше.