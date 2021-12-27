Замітатиме Україну - і надалі. Синоптики попереджають і про морози, і про ожеледицю та хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку. Снігопади обіцяють і в центральних регіонах. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль. Схожу погоду очікують у вівторок і в інших областях. Рятувальники попередили про можливі аварійні відключення електрики. І вкотре закликають - без нагальної потреби - не сідати за кермо.