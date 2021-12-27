Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні [ Редактировать ]
Замітатиме Україну - і надалі. Синоптики попереджають і про морози, і про ожеледицю та хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку. Снігопади обіцяють і в центральних регіонах. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль. Схожу погоду очікують у вівторок і в інших областях. Рятувальники попередили про можливі аварійні відключення електрики. І вкотре закликають - без нагальної потреби - не сідати за кермо.
по теме
На выходных, 18-19 декабря, погода в Украине будет морозной
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все - через негоду.
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні сіл знеструмлені, повалені дерева - під кучугурами. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця.
Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають - розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться й надалі.
Другу добу Львівщину засипає снігом. На ранок в області повністю або частково були знеструмлені майже сотня населених пунктів.