У Європі показники захворюваності "Омікроном" зашкалюють [ Редактировать ]
Натомість у Європі показники захворюваності - просто зашкалюють. Таких цифр не було навіть на початку пандемії. Усе тому, що континент накрила хвиля - "Омікрону".
Але не всі країни оголошують локдаун. Чому цього разу влада спокійніша? Знають мої колеги.
Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч - в Іспанії. І це лише за одну добу. Європа ще не бачила таких показників навіть у пік захворюваності 2020 року. Чергову хвилю епідемії спровокував новий вид коронавірусу - "Омікрон". Експерти впевнені: рекордні цифри - це тільки початок.
Ганс Клюге, директор ВООЗ у Європі:
"Омікрон" уже домінує в кількох країнах, як-от Велика Британія, Португалія, Данія. Думаю, за кілька тижнів він переважатиме в усій Європі. Звісно, мене це насторожує, але немає причин панікувати.
Аби зменшити поширення вірусу, країни вдаються до двох методів. Одні - значно посилюють карантинні обмеження. Приміром, Нідерланди закрили всі ресторани та розважальні заклади на різдвяний період - аж до 14 січня. Кінотеатри, зоопарки, басейни й інші місця відпочинку зачиняє також Німеччина. Локдаун для невакцинованих запровадила Італія. Окрім того, країна закрила кордони для громадян з-за меж ЄС. Іншим шляхом пішли Велика Британія і США. Там різдвяного локдауну не оголошуватимуть - покладаються на вакцинацію, на бустерне щеплення.
Вакцинація - це дуже важливо, бо ми маємо бути в безпеці не тільки для себе, а й заради родини, усіх довколишніх. З 2020 року ми переживаємо важкі часи й хочемо вже цьому покласти край. Сподіваюся, бустерне щеплення в цьому допоможе.
Попри рекордну статистику інфікувань, науковці Лестерського університету, що у Великій Британії, впевнені - пандемія добігає кінця. Оскільки кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. А це свідчить про адаптацію людей до коронавірусу. На думку вчених, наступні мутації, імовірно, будуть схожими на "Омікрон" - поширюватимуться швидше, але хвороба протікатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли три тисячі інфікованих. Такі низькі цифри востаннє фіксували на початку 2020 року, коли пандемія лише починалася.
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