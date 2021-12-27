Ще одна аварія сталася біля Одеси. В лікарні опинилися одразу п'ятеро людей! На трасі не розминулися легковик та мікроавтобус. В останньому їхало одинадцятеро пасажирів. За попередньою інформацією, саме водій буса не впорався з кермуванням - і виїхав на зустрічку, де і врізався в легковик. Обох водіїв і трьох пасажирів, серед яких і дитина - забрали швидкі.