Урятував дитину з охопленого полум'ям будинку. Житель села Друга Старовірівка на Харківщині, тричі заходив до хати, перш ніж виніс із вогню хлопчика. Той, побачивши полум'я, злякався - і заховався під ліжком. А зайнялося вдосвіта, коли вся родина - бабуся і четверо дітей - спали. Від диму прокинувся старший онук. Він розбудив бабцю та ще двох дітей - і вивів їх на вулицю. Коли ж сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже був у вогні. Саме тоді й прийшов на допомогу сусід. Він знайшов малого.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській області: