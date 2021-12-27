Житель села Друга Старовірівка на Харківщині врятував дитину з полум'я [ Редактировать ]
Урятував дитину з охопленого полум'ям будинку. Житель села Друга Старовірівка на Харківщині, тричі заходив до хати, перш ніж виніс із вогню хлопчика. Той, побачивши полум'я, злякався - і заховався під ліжком. А зайнялося вдосвіта, коли вся родина - бабуся і четверо дітей - спали. Від диму прокинувся старший онук. Він розбудив бабцю та ще двох дітей - і вивів їх на вулицю. Коли ж сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже був у вогні. Саме тоді й прийшов на допомогу сусід. Він знайшов малого.
Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській області:
Дійсно вражені справжнім геройським вчинком Василя Чередниченка., він відразу викликав службу порятунку, а потім кинувся на допомогу. Кинувся через віконний пройом до палаючого будинку, ризикуючи власним життям, він виніс дитину на подвір'я. І цей вчинок дійсно вартий на повагу.
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