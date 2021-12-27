10 тисяч будинків залишились без світла через негоду у Японії [ Редактировать ]
Японію накрило хуртовинами. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати. Через сильні снігопади - декілька провінцій опинилися в цілковитій ізоляції. А в 10 тисячах будинків - зникло світло. Тож японців закликали залишатися вдома - через снігову стихію. Бо синоптики кажуть: через заметілі можливі зупинка транспорту і сходження лавин.
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