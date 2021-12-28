Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Он узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике.

По его словам, все действия врачей и состояние во время криза были сняты на видео.

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Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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