Саакашвили потерял сознание: его хотели перевести из военного госпиталя [ Редактировать ]
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Он узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.
Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике.
По его словам, все действия врачей и состояние во время криза были сняты на видео.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности
Переговоры будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями
Данный вопрос будет рассматривать в течение января
Прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман звернувся до чинного Уряду
По состоянию на пятницу, 24 декабря, в ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону