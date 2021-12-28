Олександр Лукашенко став "Корупціонером року" [ Редактировать ]
Олександра Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності.
Журі у складі шести журналістів та правозахисників обрали самопроголошеного президента Білорусі з-поміж рекордних 1166 претендентів, номінованих колегами та читачами. До уваги взяли перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС.
Торік "Корупціонером року" визнано президента Бразилії Жаїра Болсонару, позаторік - прем'єра Мальти Джозефа Муската. А у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну.
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Торік корупціонером року визнано президента Бразилії Жаїра Болсонару, позаторік - прем'єра Мальти Джозефа Муската. А у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну.
У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет.
Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка.
Своїми правками самопроголошений президент запровадив кримінальну відповідальність за висловлювання білорусів щодо обмежень.
Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу проти офіційного Мінська.