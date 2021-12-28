Олександра Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності.

Журі у складі шести журналістів та правозахисників обрали самопроголошеного президента Білорусі з-поміж рекордних 1166 претендентів, номінованих колегами та читачами. До уваги взяли перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС.

Торік "Корупціонером року" визнано президента Бразилії Жаїра Болсонару, позаторік - прем'єра Мальти Джозефа Муската. А у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну.