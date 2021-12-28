Новий раунд перемов між Вашингтоном і Москвою запланували на січень [ Редактировать ]
Новий раунд перемов між Вашингтоном і Москвою запланували вже на 10 січня. Цю інформацію журналістам підтвердили в Білому домі. Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі не відомо. А йтиметься на ній - про напруженість на українському кордоні. Нагадаю, 12 січня очікують на відеоконференцію представників Кремля і НАТО в Брюсселі. Москва вимагає від Заходу гарантій не розширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається НЕ своїми справами.
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