У Києві виявили перший випадок інфікування штамом "Омікрон". Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаю, про зараження "Омікроном" в Україні - вперше оголосили 18 грудня. Інфікована особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Загалом від початку пандемії в Україні - від коронавірусу померли понад 95 тисяч людей. Найбільше - на Дніпропетровщині та у Києві.

Напередодні Ковід забрав життя 134 хворих. А нових заражень за добу - медики зафіксували майже дві тисячі 250. Найбільше - у столиці, на Одещині та Харківщині. Від лютого - повністю імунізовані проти коронавірусу вже 13 з половиною мільйонів українців.