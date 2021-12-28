У Києві виявили перший випадок інфікування штамом "Омікрон" [ Редактировать ]
У Києві виявили перший випадок інфікування штамом "Омікрон". Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаю, про зараження "Омікроном" в Україні - вперше оголосили 18 грудня. Інфікована особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Загалом від початку пандемії в Україні - від коронавірусу померли понад 95 тисяч людей. Найбільше - на Дніпропетровщині та у Києві.
Напередодні Ковід забрав життя 134 хворих. А нових заражень за добу - медики зафіксували майже дві тисячі 250. Найбільше - у столиці, на Одещині та Харківщині. Від лютого - повністю імунізовані проти коронавірусу вже 13 з половиною мільйонів українців.
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Загалом - ця мутація вже циркулює в 110 країнах світу. Відомо, що "Омікрон" - заразніший, аніж "Дельта". Але переноситься - легше.
Можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.
Майже сім тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Одужали - майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.