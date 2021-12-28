На дорогах буксують і автівки, і громадський транспорт

Негода таки розвирувалася - як і обіцяли синоптики. Найпотужніший удар припав на центральні області. На півдні - замість снігопадів пролився крижаний дощ. Більше про вибрики зими - дивімося далі.

У Дніпрі сніговий апокаліпсис. Місто завмерло в заторах - 10 балів із 10 можливих. Через рясний снігопад майже нічого не видно. Місто - не проїзне. На дорогах буксують і автівки, і громадський транспорт.

Володимир, водій:

Минут 40 еду уже, я не из далека. Две улицы выше, минут 30-40 еду уже.

Сергій, водій:

Вы сами видите какие пробки. У нас дождь - это бедствие, снег - бедствие. Сплошные бедствия.

Пересуватися тротуаром також складно, - нарікають містяни. Ноги просто грузнуть у сніговому місиві.

Наталія, жителька Дніпра:

Учитывая мою воспитанность, хочется промолчать вот и все. Нет слов. Мы ехали машиной, но ее оставили. Теперь идем пешком, но так и пешком не возможно идти.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі. На дороги вивели майже 120 машин снігоочисної техніки.

Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міськради:

Синоптики нам показують, що випало вже 50 сантиметрів снігового покриву, то ми б не те що виїхати, ми б пройтися не могли б в такий сніговий покрів.

Важка техніка безперервно працює на трасі. Шляховики звітують - головні траси області - розчистили.

Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

Ми очікуємо погіршення погодних умов. Так званий перехід через нуль. Коли можливо буде ожеледь. Дорожники будуть працювати цілодобово. Ми ще маємо запаси плавильного матеріалу, це розчин солі з водою.

Через негоду до Дніпра заборонили в'їжджати вантажівкам. За прогнозами синоптиків, сніговий циклон полишить місто лише після півночі.

А поки Дніпропетровщину замітає - на півдні в Миколаєві - крижаний дощ.

Ничего не посыпается, ничего не делается. За что мы деньги платим?!

Місцями обмерзлі дерева падали та перекривали проїзд.

Олексій Грицаєнко, комунальник:

Ездим, работаем с восьми утра. Почти на каждой улице хватает падающих веток и деревьев. Ездим, отрабатываем, не факт, что успеем до конца рабочего дня.

Через пошкоджені електромережі декілька районів Миколаєва залишилися без світла, а отже і без тепла, бо котельні зупинилися. Електротранспорт теж працює в обмеженому режимі. Миколаївці скаржаться на неможливість пересуватися містом. Ірина замість роботи сьогодні потрапила до травмпункту - зламала руку.

Ірина, пацієнтка травмпункту:

Скользко, пешком идти нельзя. Еще если на машине, то можно. Люди идут по дорогам, держатся за деревья. Я не знаю, как люди добираются на работу.

У міському травмпункті в черзі сьогодні й молодь, і старенькі.

Костянтин Махонько, черговий лікар:

У нас за сутки обычно обращается о 50 человек. Вчера 70. Сегодня за два часа 33 человека.

І це, прогнозують синоптики, лише початок. Після дощу, надвечір температура значно знизиться. Така погода триватиме на Миколаївщині до першого січня.