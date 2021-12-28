Найпотужніший удар негоди в Україні припав на центральні області [ Редактировать ]
Негода таки розвирувалася - як і обіцяли синоптики. Найпотужніший удар припав на центральні області. На півдні - замість снігопадів пролився крижаний дощ. Більше про вибрики зими - дивімося далі.
У Дніпрі сніговий апокаліпсис. Місто завмерло в заторах - 10 балів із 10 можливих. Через рясний снігопад майже нічого не видно. Місто - не проїзне. На дорогах буксують і автівки, і громадський транспорт.
Володимир, водій:
Минут 40 еду уже, я не из далека. Две улицы выше, минут 30-40 еду уже.
Сергій, водій:
Вы сами видите какие пробки. У нас дождь - это бедствие, снег - бедствие. Сплошные бедствия.
Пересуватися тротуаром також складно, - нарікають містяни. Ноги просто грузнуть у сніговому місиві.
Наталія, жителька Дніпра:
Учитывая мою воспитанность, хочется промолчать вот и все. Нет слов. Мы ехали машиной, но ее оставили. Теперь идем пешком, но так и пешком не возможно идти.
Комунальні служби працюють у посиленому режимі. На дороги вивели майже 120 машин снігоочисної техніки.
Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міськради:
Синоптики нам показують, що випало вже 50 сантиметрів снігового покриву, то ми б не те що виїхати, ми б пройтися не могли б в такий сніговий покрів.
Важка техніка безперервно працює на трасі. Шляховики звітують - головні траси області - розчистили.
Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:
Ми очікуємо погіршення погодних умов. Так званий перехід через нуль. Коли можливо буде ожеледь. Дорожники будуть працювати цілодобово. Ми ще маємо запаси плавильного матеріалу, це розчин солі з водою.
Через негоду до Дніпра заборонили в'їжджати вантажівкам. За прогнозами синоптиків, сніговий циклон полишить місто лише після півночі.
А поки Дніпропетровщину замітає - на півдні в Миколаєві - крижаний дощ.
Ничего не посыпается, ничего не делается. За что мы деньги платим?!
Місцями обмерзлі дерева падали та перекривали проїзд.
Олексій Грицаєнко, комунальник:
Ездим, работаем с восьми утра. Почти на каждой улице хватает падающих веток и деревьев. Ездим, отрабатываем, не факт, что успеем до конца рабочего дня.
Через пошкоджені електромережі декілька районів Миколаєва залишилися без світла, а отже і без тепла, бо котельні зупинилися. Електротранспорт теж працює в обмеженому режимі. Миколаївці скаржаться на неможливість пересуватися містом. Ірина замість роботи сьогодні потрапила до травмпункту - зламала руку.
Ірина, пацієнтка травмпункту:
Скользко, пешком идти нельзя. Еще если на машине, то можно. Люди идут по дорогам, держатся за деревья. Я не знаю, как люди добираются на работу.
У міському травмпункті в черзі сьогодні й молодь, і старенькі.
Костянтин Махонько, черговий лікар:
У нас за сутки обычно обращается о 50 человек. Вчера 70. Сегодня за два часа 33 человека.
І це, прогнозують синоптики, лише початок. Після дощу, надвечір температура значно знизиться. Така погода триватиме на Миколаївщині до першого січня.
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Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все - через негоду.
Автомобілі "швидкої" в переметах, сотні сіл знеструмлені, повалені дерева - під кучугурами. А ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця.