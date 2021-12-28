Ще сильнішу хуртовину очікують цієї ночі

Потяги - затримуються, літаки - не сідають. Україну накриває снігом, а подекуди - й крижаним дощем. Ожеледь на дротах зупиняє залізничний рух і залишає без світла десятки сіл і містечок. Дороги й тротуари - перетворюються на ковзанки або - суцільні замети.

А запорізьким відпочивальникам із Шарм-ель-Шейха - взагалі довелося летіти не додому, а в Харків, бо сісти в їхньому місті - не було жодної можливості. Утім, про все це - синоптики попереджали заздалегідь.

Та чи допомогли прогнози - підготуватися до негоди? І який зимовий набір варто мати із собою - найближчі кілька днів? - Дивіться далі.

Пів дня - і вже 20 машин! Саме стільки автівок рятувальники витягли із заметів у Запорізькій області. Швидка допомога знадобилася - і самій швидкій.

Захурделило й саме Запоріжжя. В аеропорту - довелося скасовувати або переносити рейси. А містом було складно не те що проїхати, а й - пройти.

Олександр Худяков, житель Запоріжжя:

Сейчас еще начался дождь такой. Даже дождь со льдом и поэтому очень сильно намерзает на машине. Буквально машина 10 минут стоит все подмерзает.

Комунальники чистять, прибирають і посипають - без упину...

Сергій, комунальник:

Вы же видите, вон трактора наши прошли перед нами, а мы дальше расчищаем переходы.

Та поки що бій із негодою - вони таки програють. Бо мокрий сніг замітатиме місто ще й завтра.

Сніговий апокаліпсис - і в Дніпрі. Місто завмерло в заторах - 10 балів із 10. Через хурделицю - майже нічого не видно. Дороги - непроїзні!

Володимир, водій:

Минут 40 еду уже, я не издалека. Две улицы выше, минут 30-40 еду уже.

Сергій, водій:

Вы сами видите какие пробки. У нас дождь - это бедствие, снег - бедствие. Сплошние бедствия.

Пішоходам - не краще, ніж водіям. Бо ходити тротуарами - теж неабияке випробування. Ноги просто потопають у сніговій каші.

Наталія, жителька Дніпра:

Учитывая мою воспитанность, хочется промолчать вот и все. Нет слов. Мы ехали машиной, но ее оставили. Теперь идем пешком, но так и пешком не возможно идти.

Сніговий циклон прийшов сюди ще з ночі. Комунальники - вивели на дороги майже 120 машин спецтехніки. Працює вона і на трасах.

Олександр Коломійцев, начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

Ми очікуємо погіршення погодних умов. Так званий перехід через нуль. Коли можливо буде ожеледь, дорожники будуть працювати цілодобово. Ми ще маємо запаси плавильного матеріалу - це розчин солі з водою.

За прогнозами синоптиків, сніговий циклон залишить Дніпро тільки після півночі.

А поки Дніпро замітає - в Миколаєві крижаний дощ. Ожеледь вкрила дерева, стовпи, електродроти та дороги.

Ничего не посыпается, ничего не делается. За что мы деньги платим?

Подекуди обмерзлі дерева падали та перекривали проїзд.

Олексій Грицаєнко, комунальник:

Почти на каждой улице хватает падающих веток и деревьев. Ездим, отрабатываем, не факт, что успеем до конца рабочего дня.

Через пошкоджені лінії електропередачі, кілька районів Миколаєва - і без світла, і без тепла - бо зупинилися котельні. Електротранспорт теж працює в обмеженому режимі. Миколаївці масово скаржаться на неможливість пересуватися містом. Ірина замість роботи сьогодні потрапила до травмпункту. Зламала руку.

Ірина, пацієнтка травмпункту:

Еще если на машине, то можно. Люди идут по дорогам, держатся за деревья. Я не знаю, как люди добираются на работу.

У травмпункті - в черзі сьогодні й молодь, і літні люди.

Костянтин Махонько, черговий лікар:

У нас за сутки обычно обращается по 50 человек. Вчера 72. Сегодня c утра вот за два часа 33 человека.

І це, кажуть синоптики, лише початок. Бо після дощу - вночі температура стрімко знизиться. І така погода триватиме в регіоні аж до першого січня!

10 година це вже не ранок. Це вже не день. Міжнародна траса. Тут не йшла машина із відвалом. Тут ніхто не прогортав. Можливо щось посипали, а може просто колеса нанесли. Але відвалу тут нема.

А це вже відео, яке знімають обурені водії на Тернопільщині. Там - мете вже майже добу.

Ще сильнішу хуртовину очікують цієї ночі. В області оголосили "жовтий" рівень системи оповіщення. Комунальники - працюватимуть цілу ніч. Тому водіїв просять не залишати машин на узбіччях. Інакше шукати свої авто доведеться - на спецмайданчиках.

А в Карпатах уже намело двометрові кучугури. У горах - сильний мороз, вітер і - небезпека сходження лавин.

І звісно, у таку погоду - в Україні побільшало аварій.

Смертельна ДТП - сталася вранці біля містечка Снятин. На засніженій дорозі легковик занесло - і він врізався в бус на зустрічці. Водій і його пасажир - загинули на місці, ще двох людей - ушпиталили.

Тож рятувальники просять водіїв - за можливості - не сідати за кермо, а якщо поїздку відкласти ніяк, радять прихопити в дорогу "зим-набір".

Олексій Федосов, заступник начальника центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області: