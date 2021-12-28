Агентство "Франс прес" повідомляє про новий раунд перемовин США та Росії [ Редактировать ]
Новий раунд переговорів між Вашингтоном і Москвою щодо ситуації на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі. Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч - президентів чи других осіб - наразі немає. Нагадаю, 12 січня очікують перемови представників Росії та НАТО. Москва вимагає від Заходу гарантій не розширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Москва переймається не своїми справами.
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Цю інформацію журналістам підтвердили в Білому домі. Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі не відомо.
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