В Іспанії зі старого мотлоху "видобувають" мелодії [ Редактировать ]
Так звучить... сміття. В Іспанії зі старого мотлоху "видобувають" мелодії. Пластикові пляшки чи непридатні скейтборди - перетворюють на музичні інструменти. Хто на них грає і що з того виходить? Чула Вікторія Парфенюк.
Якщо заплющити очі й лише прислухатися до звуків, то неможливо розпізнати, що всі ці інструменти виготовлені... зі сміття. Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом зі скейтборда, і, звісно, барабани, ось такі, з пластикових діжок.
Луїс Мігель Муньос, музикант:
Уперше побачивши ці саморобні барабани, я подумав, що вони звучать погано. Але сюди встановили якийсь клапан з велосипеда. І тепер - звучання чудове. Щоразу дивуєшся й запитуєш себе: "Як це відбувається?!" Просто магія!"
Такий унікальний оркестр з назвою "Музика перероблення" є в іспанському Мадриді. У ньому два десятки учасників, які лише починають вивчати світ музики. Це переважно діти, які не мають змоги брати уроки в приватних вчителів. Їх навчає Віктор. Він і є засновником ансамблю.
Віктор Гіл, директор оркестру:
Ідея полягає в тому, щоб працювати з дітьми, для яких уроки музики є недоступними через соціальні та сімейні причини. Тому ми вирішили запропонувати їм шанс самореалізації. І водночас дати друге життя деяким речам, приміром, консервні банки перетворити на скрипку.
Так, шість років тому в оркестр прийшла Крістіна. Тоді дівчинка ще нічого не знала ані про ноти, ані про гами. Та сьогодні - стала першою скрипкою в оркестрі й уже навчає наступне покоління музикантів.
Крістіна Васкес, концертмейстер оркестру:
Я й подумати не могла, що колись гратиму на скрипці. Мої рідні так здивувалися, коли дізналися про моє хобі. Просто в районі, де ми живемо, це дивина, щоб дванадцятирічна дівчина вчилася грати на якомусь інструменті.
Оркестр уже давав концерти в Мадриді й навіть виїздив на гастролі. Юні музиканти відвідали кілька іспанських міст. Саме там таланти угледіли представники професійних навчальних закладів. Тож четверо музикантів з оркестру отримали стипендії в музичних школах та державних консерваторіях.
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Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом зі скейтборда, і, звісно, барабани, ось такі, з пластикових діжок.
Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом зі скейтборда, і, звісно, барабани, ось такі, з пластикових діжок.
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