Гастрономічний бік Африки. "Подробиці" продовжують мандрівку Кенією. І сьогодні про її смаки. Чим багата місцева кухня і з чого можна приготувати Няма-Чому?

Станіслав Кухарчук так зацікавився, що покуштував шашлик із крокодила! Чи сподобалася страва? Дивіться далі.

З парку Амбоселі - ми прямуємо у столицю Кенії. Найробі - типовий мегаполіс: із заторами, натовпами й нескінченним будівництвом... А ще - з магазинами та... ресторанами. Мене якраз і цікавить сьогодні - Кенія гастрономічна:

Майже за півтора тижня у Кенії ми харчувалися лише в готелях. А там кухня адаптована під європейського туриста. Тож сьогодні - у столиці - є нарешті шанс скуштувати африканську екзотику:

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Бар "Сади Скарбів" найвідоміший заклад у Найробі. А саме, завдяки національній кухні.

Наша нова знайома Філіс обов'язково радить спробувати.

Філіс Грускас, представник кенійського туроператора:

Традиційного для Кенії - нільського окуня. Це - найкраща риба в країні, символ озера Вікторія. І його тут дуже часто їдять.

Нільського окуня маринують і готують на наших очах. Це - одна з найбільших прісноводних риб Африки, яка сягає ваги - у 200 кілограмів. За смаком чимось нагадує українського судака.

Та найбільш традиційною стравою Кенії є, як не дивно, шашлик. Тут його називають Няма-Чома.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Але є в Найробі й місце для справжньої екзотики, яку готують тут, у цьому ресторані.

Тут подають 15 видів Няма-Чома. М'ясо прямо з вогню нарізають у тарілки. Тут - і шашлик із... верблюда, страуса, буйвола і навіть…

Це крокодил? - Так, це крокодил.

Та офіціант Баніфацій заспокоює: жодних сюрпризів - перед тим, як нарізати страву в тарілку, він розповідає - з якого саме м'яса шашлик. Хлопець - до клієнтів уважний. А тим паче до туристів з України.

Баніфацій, офіціант:

Я люблю український футбол, я дивлюсь всі чемпіонати й знаю відомого футболіста. - Шевченко? - Так, Шевченко!

Юрію африканська екзотика всмакувала. Хлопець багато подорожує. Але шашлик з крокодила ще ніде не куштував.

Юрій, турист з України:

Я думаю, що кулінарний туризм - це одна з головних речей насправді в подорожах. Що цікаво? Люди, можливо архітектура, ну і їжа - бо їмо ми щодня.

Та не їжею єдиною. В будь-якому місці Кенії туристам завжди дають відчути колорит Африки. І ресторани - не виняток.